Λέικερς - Νετς: Ο ΛεΜπρόν ξεπέρασε τους 35.000 πόντους! (pics & vid)

Νέο ρεκόρ για τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο οποίος δεν σταματάει πουθενά! Ο «Βασιλιάς», αναζητούσε 15 πόντους στο παιχνίδι των Λέικερς με τους Νετς για να σπάσει το φράγμα των 35.000 πόντων και στο ημίχρονο σημείωσε 17 και πλέον είναι ο τρίτος που ξεπερνά αυτό το νούμερο.

Πρώτος σκόρερ όλων των εποχών είναι ο Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ με 38.387 πόντους, ενώ δεύτερος ο Καρλ Μαλόουν με 36.928 πόντους.

With this free throw, LeBron James becomes the 3rd player in NBA history to reach 35,000 career points, joining Kareem Abdul-Jabbar and Karl Malone!

