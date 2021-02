ΛεΜπρόν: Πρώτος στην ιστορία με 35.000 πόντους, 9.000 ασίστ και 9.000 ριμπάουντ! (pic)

Ο Βασιλιάς κατάφερε να γίνει ο τρίτος σκόρερ στην ιστορία του ΝΒΑ πίσω από Καρλ Μαλόουν και Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ, αλλά και ο 3ος που σπάει το φράγμα των 35000 πόντων.

Ο Θρύλος των Λέικερς έχει 38.387 πόντους και εκείνος των Τζαζ 36.928 πόντους.

Πάντως ο ΛεΜπρόν Τζέιμς πλέον είναι ο μοναδικός παίκτης σε μια σπουδαία κατηγορία. Ο ηγέτης των λιμνάνθρωπων έγινε ο πρώτος παίκτης ever με 35.000 πόντους, 9.000 ριμπάουντ και 9.000 ασίστ.

Απίθανος!

LeBron becomes the third player in NBA history to score 35K career points

He's the only one in the 35/9/9 club pic.twitter.com/dHqQBGDR0g

— Bleacher Report (@BleacherReport) February 19, 2021