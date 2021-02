ΝΒΑ: Αναβολή στο Ρόκετς - Μάβερικς λόγω κακοκαιρίας! (pic)

Το ΝΒΑ έχει δει δεκάδες αναμετρήσεις του να αναβάλλονται λόγω του κορονοϊού. Τις τελευταίες ημέρες η Λίγκα υποχρεώνεται να προχωρήσει σε αναβολές και λόγω της κακοκαιρίας που σαρώνει τις ΗΠΑ. Η πολιτεία του Τέξας έχει κηρυχθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, με χιλιάδες κατοικίες να μην έχουν ρεύμα και νερό εδώ και αρκετές ημέρες. Και γι' αυτό το λόγο αναβλήθηκε το ματς ανάμεσα στους Χιούστον Ρόκετς και τους Ντάλας Μάβερικς, το οποίο ήταν προγραμματισμένο να γίνει τα ξημερώματα του Σαββάτου (21/2).

The Houston Rockets-Dallas Mavericks game on Friday has been postponed due to government shutdown because of severe weather conditions in Houston, sources tell @TheAthletic @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 18, 2021