ΝΒΑ: Έφτασε τις 25 αναβολές αγώνων μετά το νέο κρούσμα στους Σπερς

Η λίγκα ανακοίνωσε την αναβολή του αγώνα των Σπερς με τους Πίστονς στο Ντιτρόιτ, από τη στιγμή που εντοπίστηκε κρούσμα κορονοϊού στις τάξεις του Σαν Αντόνιο. Πρόκειται για την 25η αναβολή αγώνα της regular season.

Η ομάδα του Γκρεγκ Πόποβιτς δεν έχει πλέον οκτώ διαθέσιμους παίκτες για να παραταχθεί κόντρα στου Πίστονς και έτσι ο αγώνας αναβλήθηκε. Το Ντιτρόιτ έχει ρεκόρ 8-19 (14η θέση στην Ανατολή) και οι Σπερς 16-11 (6η θέση στη Δύση).

