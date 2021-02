Dame Time: Ο Λίλαρντ το έκανε ξανά! (vid)

Δώστε τη μπάλα στα κρίσιμα και πάρτε του την ψυχή. Ο Ντέιμιαν Λίλαρντ δεν σταματά να... φωνάζει πως είναι ο κορυφαίος clutch player της λίγκας.

Κόντρα στους Πέλικανς σκόραρε με γκολ-φάουλ στα 16.5 δευτερόλεπτα και χάρισε στους Μπλέιζερς τη νίκη.

O Dame με αυτόν τον τρόπο πέτυχε το 25ο καλάθι ισοφάρισης ή προσπέρασης στα τελευταία 20 δευτερόλεπτα της 4ης περιόδου ή παράτασης, όντας στην κορυφή της λίστας από τη σεζόν 2012-13 και τότε που μπήκε στο

Damian Lillard hit his 25th career game-tying or go-ahead shot inside the final 20 seconds of the 4th qtr/OT tonight in a win vs the Pelicans, most in the NBA since he entered the league in 2012-13. pic.twitter.com/VGiYKSmovV

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) February 18, 2021