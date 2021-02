Λίλαρντ: Γι' αυτό είναι ο κορυφαίος clutch player στο ΝΒΑ! (pic)

O ορισμός του clutch είναι το τι κάνει ένας παίκτης στα τελευταία 5 λεπτά σε ένα ματς με τη διαφορά στους 5 ή λιγότερους πόντους. Ο Ντέιμιαν Λίλαρντ γνωρίζει καλά να παίρνει την ευθύνη όταν η μπάλα... καίει και σε αυτό συνηγορούν και οι φετινοί αριθμοί.

O ηγέτης του Πόρτλαντ είναι 2ος σε πόντους σε clutch καταστάσεις (65 πόντοι), 1ος εντός πεδιάς (58.1 %), 1ος στα τρίποντα (46.2%), 100% στις βολές, ενώ η ομάδα του έχει ρεκόρ 10-3. Ο Dame αποδεικνύει με κάθε τρόπο ότι είναι ο κορυφαίος clutch player στη λίγκα.

Dame in the clutch this season:

65 PTS (2nd)

58.1 FG% (1st, min 30 att)

46.2 3P% (1st, min 13 att)

100 FT%

10-3 record (T-1st)

StatMuse (@statmuse) February 16, 2021