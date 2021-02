ΝΒΑ: Ο Μπλέικ Γκρίφιν μένει στον πάγκο μέχρι να ξεκαθαρίσει το μέλλον του

Στους Κλίπερς συνήθιζε να τρελαίνει κόσμο με τα καρφώματα του και σε κάθε ματς σε άφηνε με το στόμα ανοιχτό. 'Ηταν εκ των κορυφαίων της λίγκας σε αυτόν τον τομέα.

Πλέον τα πράγματα έχουν αλλάξει στους Πίστονς για τον Γκρίφιν, που βλέπει την καριέρα του να έχει πάρει την κατιούσα.

Το 2017 είχε υπογράψει πενταετές συμβόλαιο αντί 171 εκατομμυρίων δολαρίων όμως οι δυο πλευρές αποφάσισαν πως ήλθε η ώρα να ακολουθήσουν ξεχωριστούς δρόμους.

Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα στις ΗΠΑ, ο Γκρίφιν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ξανά σε αγώνα του Ντιτρόιτ. Φέτος μετράει 12.3 πόντους, 5.2 ριμπάουντ και 3.9 ασίστ μ.ό.

BREAKING: Blake Griffin has agreed to sit out of games until he and the Pistons reach an agreement about his future with the franchise, via ESPN.

— Legion Hoops (@LegionHoops) February 15, 2021