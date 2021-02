Zάιον: Ο... άχαστος Ουίλιαμσον θύμισε Ρόουζ και Ολάζουον! (pics)

Ο ηγέτης των Πέλικανς είχε 14/14 στο ζωγραφιστό κόντρα στους Μάβερικς, κάνοντας τη δεύτερη καλύτερη επίδοση την τελευταία 25ετία μετά το 15/15 του Χακίμ Ολάζουον το 1998.

Επιπλέον μπήκε στην ίδια λίστα με Ντέρικ Ρόουζ, ως οι μοναδικοί παίκτες με 10/10 σουτ στο ημίχρονο την τελε.υταία 25ετία. Ο Ρόουζ είχε 10/10 στο 2ο ημίχρονο τον Μάρτη του 2009 κόντρα στους Θάντερ

Τέλος ο Ζάιον έγινε ο πρώτος παίκτης των Πέλικανς με 10/10 σουτ στο ημίχρονο και ο 2ος φέτος στο ΝΒΑ μετά τον Όστιν Ρίβερς.

The only player with more makes without a miss in the paint in a game over the last 25 seasons is Hakeem Olajuwon (15) in 1998. pic.twitter.com/PNXI8t6Np8

Zion Williamson went 14-14 in the paint tonight.

Zion Williamson joins Derrick Rose as the only players 20 or younger to go 10-for-10 or better in a half over the last 25 seasons.

Rose was 10-10 in the 2nd half on March 18, 2009 at the Thunder. pic.twitter.com/mAyDPm9523

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) February 13, 2021