Καντέρ: «Ήμουν σαν τον Undertaker με το αίμα στο πρόσωπο μου!» (pic)

Άτυχος στάθηκε ο Ενές Καντέρ κόντρα στους Σίξερς, αφού δέχθηκε αγκωνιά από τον Κόβινγκντον σε μια διεκδίκηση της μπάλας.

Το πρόσωπο του Τούρκου γέμισε με αίματα και αναγκάστηκε να αποχωρήσει. Πάντως μετά το τέλος του ματς ξεστόμισε μια φοβερή ατάκα για μερικούς θρύλους του wrestling.

«Ήμουν σαν τον Undertaker, τον Triple H και όλους αυτούς τους τύπους. Το αίμα έτρεχε στο πρόσωπο μου. Μου άρεσε πολύ».

Ο Καντέρ έχει προπονηθεί στο wrestling και μάλιστα έχει εκφράσει την επιθυμία του να δοκιμάσει και σε αυτόν τον χώρο όταν σταματήσει το μπάσκετ.

Kanter left for the locker room after taking an elbow to the face from Robert Covington. pic.twitter.com/gab6NSyoAg

— ESPN (@espn) February 12, 2021