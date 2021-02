O Kαντέρ χτύπησε στο πρόσωπο, γέμισε αίματα και αποχώρησε από το παρκέ! (pic & vid)

Ο Τούρκος ψηλός δέχθηκε αγκωνιά από τον Ρόμπερτ Κόβινγκτον μετά από διεκδίκηση ενός ριμπάουντ κι αμέσως γέμισε αίματα το πρόσωπο του. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να αποχωρήσει από το παρκέ. Πάντως ο Καντέρ είναι σκληρό καρύδι. Εδώ τα... βάζει με τον Ταγίπ Ερντογάν, δεν θα τον λυγίσουν τα αίματα!

Enes Kanter leaves the game with a face laceration

He walked off to the locker room pic.twitter.com/XdxccdyPeB

— Bleacher Report (@BleacherReport) February 12, 2021