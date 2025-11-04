Οι ελλιπέστατοι Λος Άντζελες Λέικερς πέρασαν από το Πόρτλαντ κερδίζοντας τους γηπεδούχους Μπλέιζερς με 123-115.

Ο Λεμπρόν απουσιάζει από το ξεκίνημα της σεζόν. Όμως στο Πόρτλαντ οι Λέικερς ταξίδεψαν χωρίς να είναι διαθέσιμοι οι Λούκα Ντόντσιτς και Όστιν Ριβς.

Παρόλα αυτά δεν το πλήρωσαν καθώς κατάφεραν να φύγουν με τη νίκη από το Όρεγκον κερδίζοντας τους Μπλέζερς με 123-115.

Μάλιστα αυτή ήταν η 4η εκτός έδρας νίκη για τους Λέικερς σε ισάριθμα ματς μακριά από το Λος Άντζελες και η 6η σε σύνολο οκτώ αγώνων από το ξεκίνημα της σεζόν.

Ο ΝτιΆντρε Έιτον πρωτοστάτησε για τη νίκη της ομάδας του έχοντας 29 πόντους με 14/19 δίποντα, 1/2 βολές και 10 ριμπάουντ, ενώ εξαιρετικό ματς έκανε και ο Ρούι Χατσιμούρα, ο οποίος πρόσθεσε άλλους 28 πόντους με 10/15 εντός παιδιάς και 6/6 βολές. Παίκτης-Κλειδί ήταν ο Νικ Σμιθ ο οποίος ήρθε από τον πάγκο και μέτρησε 25 πόντους με 5/6 τρίποντα, με την... αποκάλυψη των τελευταίων αγώνων, τον Τζέικ ΛαΡάβια να έχει 11 πόντους, 6 ασίστ και 5 ριμπάουντ.

Για την ομάδα του Πόρτλαντ δεν έφτασαν οι 33 πόντοι του Ντένι Άβντια (10/20 σουτ, 10/11 βολές), με τους Σέιντον Σαρπ και Τζέραμι Γκραντ να είχαν από 23 και 18 πόντους αντίστοιχα.

Τα δωδεκάλεπτα: 33-24, 53-52, 86-90, 115-123.