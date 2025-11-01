Οι Κλίπερς πήραν την οριακή νίκη επί των Πέλικανς με 126-124, οι Μπλέιζερς λύγισαν τους Νάγκετς με 109-107.

Οι Λος Άντζελες Κλίπερς υποδέχθηκαν τους Νιου Ορλίνς Πέλικανς και με τον Καουάι Λέοναρντ να ευστοχεί στη λήξη του χρόνου, μπόρεσαν να πανηγυρίσουν μία δύσκολη νίκη με 126-124.

Στο τελευταίο λεπτό το παιχνίδι ήταν κανονικό «θρίλερ». Ο Ζάιον Γουίλιαμσον μέσα από βολές είχε κάνει το 124-124, 10 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη. Στη συνέχεια ωστόσο μίλησε ο Καουάι Λέοναρντ ο οποίος ευστόχησε στη λήξη του χρόνου και έκανε το 126-124.

Ο ίδιος αναδείχθηκε σε πρώτος σκόρερ για τους νικητές έχοντας σημειώσει 34 πόντους. Στους 24 με 14 ασίστ ακολούθησε ο Τζέιμς Χάρντεν, 16 είχε ο Ντέρικ Τζόουνς Τζούνιορ ενώ με 14 τελείωσε ο Ίβιτσα Ζούμπατς με τον Τζον Κόλινς.

Από τους ηττημένους, στους 30 πόντους έφτασε ο Τζόρνταν Πουλ, 29 είχε ο Ζάιον Γουίλιαμσον, 17 είχε ο Τρέι Μέρφι, 13 ο Τζερεμάια Φίαρς και 11 ο Χέρμπερτ Τζόουνς.

Τα δωδεκάλεπτα: 26-28, 67-59, 94-84, 126-124

Μπλέιζερς - Νάγκετς 109-107

Οι Μπλέιζερς κατάφεραν να επιστρέψουν στη διεκδίκηση του ματς και μπόρεσαν να πάρουν μία δύσκολη εντός έδρας νίκη με 109-107 επί των Ντένβερ Νάγκετς.

Στο τέλος της τρίτης περιόδου οι Νάγκετς ήταν μπροστά με 81-71, ωστόσο οι γηπεδούχοι βρήκαν τρόπο να επιστρέψουν. Έχοντας κλείσει τη διαφορά μετέτρεψαν το ματς σε ντέρμπι. Στα 54 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος ο Άβντια μείωσε σε 107-105 ενώ ο Γκραντ έκανε από βολές το 107-107. Ο ίδιος στη συνέχεια κέρδισε βολές και ενώ απέμενε 1 δεύτερο, έκανε το 109-107. Ο Γιόκιτς ήταν άστοχος και οι Μπλέιζερς μπόρεσαν να πάρουν τη νίκη.

Ο Ντένι Άβντια αναδείχθηκε σε πρώτος σκόρερ για τους νικητές με 23 πόντους, στους 19 ακολούθησε ο Σίντον Σαρπ, 16 είχε ο Τζέραμι Γκραντ, 14 ο Τουμάνι Καμάρα, 11 είχε ο Τζρου Χόλιντεϊ και 10 ο Κρις Μάρεϊ.

Από τους ηττημένους, στους 22 έφτασε ο Τζαμάλ Μάρεϊ, 21 με 14 ριμπάουντ και 9 ασίστ είχε ο Νίκολα Γιόκιτς, 14 πόντους μέτρησε ο Αάρον Γκόρντον, 11 ο Τιμ Χάρνταγουεϊ ενώ από 10 είχε ο Πέιτον Γουότσον με τον Γιόνας Βαλαντσιούνας.

Τα δωδεκάλεπτα: 18-26, 53-57, 71-81, 109-107