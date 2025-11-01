NBA: Ο Λέοναρντ «ξέρανε» τους Πέλικανς, ο Γκραντ λύτρωσε τους Μπλέιζερς
Οι Λος Άντζελες Κλίπερς υποδέχθηκαν τους Νιου Ορλίνς Πέλικανς και με τον Καουάι Λέοναρντ να ευστοχεί στη λήξη του χρόνου, μπόρεσαν να πανηγυρίσουν μία δύσκολη νίκη με 126-124.
Στο τελευταίο λεπτό το παιχνίδι ήταν κανονικό «θρίλερ». Ο Ζάιον Γουίλιαμσον μέσα από βολές είχε κάνει το 124-124, 10 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη. Στη συνέχεια ωστόσο μίλησε ο Καουάι Λέοναρντ ο οποίος ευστόχησε στη λήξη του χρόνου και έκανε το 126-124.
Ο ίδιος αναδείχθηκε σε πρώτος σκόρερ για τους νικητές έχοντας σημειώσει 34 πόντους. Στους 24 με 14 ασίστ ακολούθησε ο Τζέιμς Χάρντεν, 16 είχε ο Ντέρικ Τζόουνς Τζούνιορ ενώ με 14 τελείωσε ο Ίβιτσα Ζούμπατς με τον Τζον Κόλινς.
Από τους ηττημένους, στους 30 πόντους έφτασε ο Τζόρνταν Πουλ, 29 είχε ο Ζάιον Γουίλιαμσον, 17 είχε ο Τρέι Μέρφι, 13 ο Τζερεμάια Φίαρς και 11 ο Χέρμπερτ Τζόουνς.
Τα δωδεκάλεπτα: 26-28, 67-59, 94-84, 126-124
Μπλέιζερς - Νάγκετς 109-107
Οι Μπλέιζερς κατάφεραν να επιστρέψουν στη διεκδίκηση του ματς και μπόρεσαν να πάρουν μία δύσκολη εντός έδρας νίκη με 109-107 επί των Ντένβερ Νάγκετς.
Στο τέλος της τρίτης περιόδου οι Νάγκετς ήταν μπροστά με 81-71, ωστόσο οι γηπεδούχοι βρήκαν τρόπο να επιστρέψουν. Έχοντας κλείσει τη διαφορά μετέτρεψαν το ματς σε ντέρμπι. Στα 54 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος ο Άβντια μείωσε σε 107-105 ενώ ο Γκραντ έκανε από βολές το 107-107. Ο ίδιος στη συνέχεια κέρδισε βολές και ενώ απέμενε 1 δεύτερο, έκανε το 109-107. Ο Γιόκιτς ήταν άστοχος και οι Μπλέιζερς μπόρεσαν να πάρουν τη νίκη.
Ο Ντένι Άβντια αναδείχθηκε σε πρώτος σκόρερ για τους νικητές με 23 πόντους, στους 19 ακολούθησε ο Σίντον Σαρπ, 16 είχε ο Τζέραμι Γκραντ, 14 ο Τουμάνι Καμάρα, 11 είχε ο Τζρου Χόλιντεϊ και 10 ο Κρις Μάρεϊ.
Από τους ηττημένους, στους 22 έφτασε ο Τζαμάλ Μάρεϊ, 21 με 14 ριμπάουντ και 9 ασίστ είχε ο Νίκολα Γιόκιτς, 14 πόντους μέτρησε ο Αάρον Γκόρντον, 11 ο Τιμ Χάρνταγουεϊ ενώ από 10 είχε ο Πέιτον Γουότσον με τον Γιόνας Βαλαντσιούνας.
Τα δωδεκάλεπτα: 18-26, 53-57, 71-81, 109-107
