All Stars 2000 vs All Stars 2020: Ποιοι θα νικούσαν; (poll)

Μια συζήτηση που δεν τελειώνει ποτέ. Μια αγαπημένη μπασκετική κουβέντα που άνοιξε και πάλι, όταν ο Κέβιν Γκαρνέτ αποφάσισε να πει την γνώμη του. Οι παίκτες που συγκρίνουμε στο ΝΒΑ πάντα έχουν ένα αν. Είναι σχεδόν αδύνατον να αποφασίσουμε για την ποιότητα των παικτών σε άλλες εποχές, αφού το ΝΒΑ τα τελευταία 20 χρόνια έχει αλλάξει πάρα πολύ και κυρίως έχει αλλάξει η άμυνα.

Ο ίδιος ο Μάικλ Τζόρνταν και για την κουβέντα που προκύπτει συνέχεια για τον ΛεΜπρον έχει απαντήσει τα εξής:

«Δε θα μπορέσουμε ποτέ να πούμε ποιος είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών. Προσωπικά το θεωρώ περισσότερο δημόσιες σχέσεις και συζήτηση να γίνεται. Ο Τζακ (σ.σ. Νίκλαους) κι ο Τάιγκερ (σ.σ. Γουντς) δεν έπαιξαν ποτέ αντίπαλοι, δεν έπαιξαν ποτέ στο ίδιο τουρνουά, δεν έπαιξαν ποτέ με τον ίδιο εξοπλισμό, δεν έπαιξαν ποτέ στα ίδια γήπεδα γκολφ.

Δεν έπαιξα ποτέ αντίπαλος του Ουίλ Τσέιμπερλεϊν, δεν έπαιξα ποτέ αντίπαλος του Τζέρι Ουέστ. Είναι κάπως άδικο να πούμε τώρα πως ο ένας είναι καλύτερος από τον άλλον. Νομίζω πως για να τους κρίνεις πρέπει να δεις τι αντίκτυπο είχαν στο άθλημα και πώς το επηρέασαν”.

Τι αντίκτυπο είχε ο Τζακ στην εποχή του και τι ο Τάιγκερ στη δική του; Προφανώς ο Τζακ κέρδισε περισσότερα τότε, αλλά ο Τάιγκερ το εξέλιξε και το οδήγησε πέρα από διάφορα όρια, δεν είναι πια άθλημα των λευκών. Έγχρωμοι, Αφροαμερικανοί, όλες οι μειονότητες έπαιζαν γκολφ. Ο Τάιγκερ έπαιξε γκολ σε τέτοιο επίπεδο που εκτόξευσε το ενδιαφέρον από οικονομικής πλευράς.

Τον καθιστά αυτό ως τον κορυφαίο; Τον καθιστά λιγότερο καλό από τον Τζακ; Νομίζω πως είναι άδικη η σύγκριση. O Τζακ έχει 18 νίκες σε majors κι ο Τάιγκερ 15. Έτσι τους κρίνει ο κόσμος σήμερα”. Κέρδισα έξι Πρωταθλήματα κι ο Μπιλ Ράσελ έντεκα. Κάνει αυτό τον Μπιλ Ράσελ καλύτερο από εμένα κι εμένα καλύτερο από αυτόν;

Όχι. Παίξαμε σε διαφορετικές εποχές. Όταν πας να εξισώσεις ποιος είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών, είναι άδικη η σύγκριση, άδικη η επιλογή. Ο Τάιγκερ έπρεπε να ζει με αυτούς τους δαίμονες και θα κριθεί βάσει αυτού. Αλλά για εμένα κι οι δύο είναι κορυφαίοι. Δε θα επέλεγα ποτέ τον έναν ή τον άλλον».

Από την πλευρά του ο Κέβιν Γκαρνέτ πήρε θέση και μάλιστα μια όχι και τόσο δημοφιλή, αφού έδωσε τα εύσημα στους παίκτες της σημερινής εποχής.

«Το παιχνίδι έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Θέλω να μπεις στο παρκέ, να κάνεις σπριντ από γωνία σε γωνία, να σταματήσεις να σουτάρεις τρίποντο. Θέλω να κάνεις 10 τέτοια. Μετά θέλω να δεις πόσο κουρασμένος είσαι. Γιατί αυτό οι παίκτες το κάνουν για 48 λεπτά. Δεν νομίζω ότι οι παίκτες πριν από 20 χρόνια, θα μπορούσαν να παίξουν σε αυτό το παιχνίδι.

Πριν από 20 χρόνια οι παίκτες χρησιμοποιούσαν τα χέρια τους. Τώρα δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Κάνει την άμυνα αδύνατη. Μπορείς να φανταστείς χωρίς τον έλεγχο των χεριών τον Τζόρνταν; Όχι. Το ότι δεν μπορείς να τους αγγίξεις δίνει στους παίκτες ευελιξία.

Οι αμυντικοί πρέπει να παίρνουν σωστές θέσεις. Αν έχεις δημιουργικότητα και φιλοδοξία, μπορείς να γίνεις σπουδαίος επιθετικός. Πλέον δίνεις πολλές επιλογές στους κορυφαίους επιθετικούς. Ο Γιόκιτς έχει πάρει κάτι από τον Ντιρκ και το ανέμειξε με το δικό του ταλέντο.

Ο Κάρι, ο Τόμπσον και ο Λίλαρντ άλλαξαν το παιχνίδι. Δεν ξέρω αν οι γκαρντ που αγωνιζόντουσαν πριν 20 χρόνια θα μπορούσαν να παίξουν σήμερα. Ένας γαμ... θα σε ντριμπλάρει και μπορεί να σου... σπάσει τα γόνατα. Το παιχνίδι είναι στα καλύτερα χέρια»,

Άποψη και αυτή του Μάικλ Τζόρνταν, άποψη και αυτή του Κέβιν Γκαρνέτ και σίγουρα και οι δύο έχουν υποστηρικτές, αλλά και διαφωνούντες. Είναι σχεδόν αδύνατον να πει κάποιος με σιγουριά τι θα γινόταν αν... αλλά ας κάνουμε ένα πείραμα να πάρουμε τους All Star του 2000 και εκείνους του 2020, ας τους αλλάξουμε εποχές, να δούμε τι θα έχουμε στο τέλος.

"I don’t know if even the guards from 20 or 30 years ago could play in this time right here. It’s creative. It’s competitive. It’s saucy. You’ll get dropped!" This week, @NYTMag interviews Kevin Garnett, who changed how professional basketball was played.https://t.co/Ay7yxujFSp

— The New York Times (@nytimes) February 8, 2021