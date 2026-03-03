Basketaki Salonica: Η ανασκόπηση της εβδομάδας

Με φρενήρη ρυθμό συνεχίστηκε η αγωνιστική δράση στα παρκέ της Θεσσαλονίκης με τις ομάδες να φορτσάρουν καθώς μπαίνουν στην τελική ευθεία της χρονιάς.

Στο κύπελλο,το μενού περιείχε knock out αναμετρήσεις για την φάση των 16. Στην επόμενη φάση πέρασαν μετά από εξαιρετικές εμφανίσεις οι Sicarios που...σκόρπισαν με 32-122 τους Hoston Celtics καθώς και οι Street Elite που δεν δυσκολεύτηκαν καθόλου απέναντι στους Toy Men που τους νίκησαν με 50-92.Σε μεγάλα κέφια και οι D&G Greenworks που με επιθετική πολυφωνία νίκησαν εύκολα τους New Slippers με 65-88. Οι Goon Squad βελτιώνοντας τα κακώς κείμενα του πρώτου ημιχρόνου κατάφεραν να κάμψουν την αντίσταση της Fioretsina Salonica την οποία νίκησαν με 83-91. Ο Άξονας παίζοντας όσο έπρεπε νίκησε με 71-58 την Respect Team και συνεχίζει το ταξίδι προς την υπεράσπιση του περσινού του τίτλου. Τελος, σε ένα παιχνίδι ακατάλληλο για καρδιακούς οι Legends πέρασαν πρώτοι την γραμμή του τερματισμού επικρατώντας με 69-71 της MnP σε ένα ματς που κρίθηκε στις λεπτομέρειες.

Στην Development League 2, εύκολες νίκες για Engineering Eagles και Golden Rail Warriors που νίκησαν εύκολα του No Name (38-71) και τις Κουκουβάγιες BC (75-53) αντίστοιχα. Συνεχίζουν την φρενήρη πορεία τους οι Jazz est.2022 που παίζοντας όσο πρέπει κέρδισαν με 60-77 τους Sunday Jams. Οριακές νίκες για Midnight Buckets και ΟΑΣΘ που νίκησαν τους Toy Men (76-73) και τους Salonica 7slippers (45-39) σε δύο παιχνίδια που κρίθηκαν στις λεπτομέρειες. Σε ένα πολύ δυνατό παιχνίδι οι ΠΟΠ84 επικράτησαν με 53-67 των Pic n' Coc κάνοντας μεγάλο βήμα στην εξασφάλιση της 2ης θέσης.

Για την Development League 1, εύκολες νίκες για Kamptzida Lizards και Basketόσαυρους που νίκησαν τους Mammoth (38-54) και την Sintrim Team (87-56) αντίστοιχα. Ακάθεκτοι συνεχίζουν τα Kourkoubinia BC που παρά την αστοχία για τρία δεκάλεπτα,βρήκαν λύσεις στο φινάλε και κέρδισαν πιο δύσκολα από τι δείχνει το τελικό 46-61 τους Metal Warriors. Καλή εμφάνιση και φινάλε στην regular season με νίκη για τους Δεν Έχει που νίκησαν με 56-66 τους Cartel BC. Αήττητες τελείωσαν την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος οι Μπουλντόζες Salonica που επικράτησαν των Great White Sharks με 49-62. Οι Milgyraki Bucks παρά το γεγονός ότι δυσκολεύτηκαν απέναντι στην Sirina Partouzan κατάφεραν να φύγουν με την πολυπόθητη νίκη αφού την νικησαν με 59-55 σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στο φινάλε.

Για την Evolution League, σε ένα παιχνίδι για γερά νεύρα οι Sky is the Limit, είχαν περισσότερες λύσεις στο φινάλε και νίκησαν με 71-75 το νεανικό σύνολο του ACT. Τετάρτη νίκη σε ισάριθμες αναμετρήσεις οι Foodie Hoopers που παρά το εκτεταμένο rotation νίκησαν με 71-56 του Entersoftone. Συνέχεια στις καλές τους εμφανίσεις για τους Basketόσαυρους που με καταιγισμό τριπόντων κατάφεραν να κερδίσουν σχετικά εύκολα τους Magoofydes με 62-104. Τέλος,σε ένα παιχνίδι με πολύ χαμηλό ρυθμό οι Sintrim Team παίξανε με την φωτιά αλλά δεν κάηκαν περνώντας μια δυσκολη νίκη απέναντι στους Mammoth με 50-44.

Τέλος, στην Master League, τέσσερεις αναμετρήσεις είχε το μενού της αγωνιστικής. Αρχικά, οι Coble πήραν το ντέρμπι απέναντι στους Brokers τους οποίους νίκησαν με 77-74. Οι Brick City Salonica, επιστρέφοντας από το -12 της τελευταίας περιόδου νίκησαν με 66-63 τους New Slippers παραμένοντας ζωντανοί στο κυνήγι των play off. Εύκολο βράδυ για τους Galanou Raccoons που με βελτιωμένη απόδοση στο δεύτερο ημίχρονο κατάφεραν να κερδίσουν με 48-64 τους Jackals. Νίκη και για τους Street Elite που τρέχοντας αποτελεσματικά στο ανοικτό γήπεδο κατάφεραν να κερδίσουν με 59-86 τους Coble χτίζοντας σερί νικών.



