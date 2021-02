Κάρι: Η... εκκίνηση που θύμισε Τζόρνταν! (pic)

Οι Ουόριορς χαμογελούν και πάλι, αφού ο Στεφ Κάρι είναι εκπληκτικός και πάει να τους βάλει στα playoffs.

Ο ηγέτης των Ουόριορς πραγματοποιεί μια εντυπωσιακή εκκίνηση στη σεζόν, αφού μετρά 741 πόντους.

Μόνο ο Μάικλ Τζόρνταν στην ιστορία της λίγκας έχει σκοράρει περισσότερους στα πρώτα 25 ματς για παίκτες με ηλικία 32+!

Stephen Curry has scored 741 points this season. Only Michael Jordan has scored more through his team's first 25 games at age 32 or older in NBA history. pic.twitter.com/8GhSraVqVN

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) February 10, 2021