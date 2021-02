Η αλήθεια είναι πως πέρυσι ήταν μια πολύ ιδιαίτερη σεζόν για το ΝΒΑ και για όλο τον πλανήτη λόγω κορονοϊού.

Το πράγμα έγινε ακόμα πιο δύσκολο, αφού οι λάτρεις του κορυφαίους πρωταθλήματος στον κόσμο δεν μπορούσαν να απολαύσουν τους Στεφ Κάρι και Κέβιν Ντουράντ, αφού ήταν off λόγω τραυματισμών.

Η κλάση αυτών των 2 παικτών είναι τέτοια που φέτος δείχνουν ξανά τι είναι ικανοί να κάνουν, πραγματοποιώντας εμφανίσεις που κάνουν άπαντες να χαμογελούν.

Κι εδώ είναι ευκαιρία να σταθούμε στον Στεφ Κάρι και στην εντυπωσιακή σεζόν που κάνει με τους Ουόριορς, προσπαθώντας και πάλι να τους βάλει στα playoffs.

To gazzetta.gr αναλύει!

Για να καταλάβει κάποιος καλύτερα τη...μαγειά του Κάρι, χρειάζεται κόσμος στο γήπεδο.

Δεν θα είναι υπερβολή να πούμε πως ο ηγέτης των Ουόριορς ηλεκτρίζει όσο κανείς άλλος τα πλήθη.

Προκαλεί παροξυσμό στον κόσμο του ΝΒΑ και του Γκόλντεν Στέιτ και έχει λείψει από όλους αυτό το συναίσθημα, αφού δεν μπορεί να υπάρξει πλέον γεμάτο γήπεδο.

Μία ντρίμπλα, ένα τρίποντο, μια κίνηση είναι αρκετή για να... τρελάνει το γήπεδο.

Το ΝΒΑ τον έχει ανάγκη για να... πουλήσει καλύτερα το προϊόν του, είναι από τα πρόσωπα της λίγκας. Μοναδικός στο είδος του. Όταν επιστρέψει ο κόσμος στα γήπεδα, θα φανεί καλύτερα τι σημαίνει Στεφ Κάρι για όλο τον οργανισμό του ΝΒΑ.

ΝΒΑ χωρίς Κάρι δεν είναι ΝΒΑ. Το ξέρουν άπαντες αυτό και το έζησαν στο... πετσί τους την περσινή προβληματική σεζόν.

Ο ηγέτης των Ουόριορς κάνει πιο... νόστιμο το φαγητό, σε... σπρώχνει για να το απολαύσεις πιο εύκολα. Έχει τον τρόπο του για να μην σε αφήνει ποτέ να βαρεθείς, προσφέροντας σου ένα... πλουσιοπάροχο μενού.

Ο Στεφ έχει αναδειχθεί 2 φορές στην καριέρα του MVP της σεζόν, τότε που οι Ουόριορς... μεσουρανούσαν και ήταν διεκδικητές του τίτλου.

Φέτος το Γκόλντεν Στέιτ δεν είναι εκ των φαβορί για τον τίτλο, όμως με τα όσα κάνει ο Στεφ έχε βαλθεί να τους βάλει playoffs.

Αν δει κανείς τα 5 τελευταία ματς, διαπιστώνει πως ο Στεφ είναι στην καλύτερη του κατάσταση και θυμίζει Κάρι προηγούμενων ετών.

Με Σέλτικς είχε 38, ενώ κόντρα σε Ντάλας μέτρησε 28 και 57 αντίστοιχα.

Στις 2 τελευταίες αναμετρήσεις με Σαν Αντόνιο, είχε 32 πόντους.

Στα τελευταία 5 ματς λοιπόν μετρά 37.4 πόντους, 5.4 ασίστ και 5.4 ριμπάουντ, διαλύοντας κόσμο. Είναι ο Κάρι που αγαπήσαμε και δίνει ελπίδα σε μια ομάδα που την είχε χάσει.

Πέρυσι οι Ουόριορς ήταν ένα... χαλί, από τις χειρότερες ομάδες του ΝΒΑ. Από τη στιγμή που ο Κάρι έσπασε το χέρι του και αναγκάστηκε να χάσει όλη τη σεζόν, οι Ουόριορς κατέρρευσαν και έσερναν το... κουφάρι τους, από εδώ και από εκεί σε μια χρονιά που θα ήθελαν να ξεχάσουν. Από τα πρωταθλήματα και τους τελικούς στον πάτο της βαθμολογίας.

Όμως φέτος αρκούσε η επιστροφή του Κάρι για να γίνουν και πάλι ομάδα playoffs. Παρόλο που δεν υπάρχει η βοήθεια του άτυχου Κλέι που θα περάσει ακόμα μια σεζόν στα πιτς, ο Κάρι έχει πάρει στους ώμους του την ομάδα και τους κουβαλά στην postseason.

Είναι ο μόνος παίκτης που δεν μπορεί να αντικατασταθεί για τους Ουόριορς. Είναι ο άνθρωπος που αντικατοπτρίζει το Γκόλντεν Στέιτ, το πρόσωπο ενός franchise που πήρε 3 πρωταθλήματα με αυτόν στην πρώτη γραμμή και αγωνίστηκε σε άλλους 2 τελικούς.

Ο Στεφ είναι η χαρά του παιχνιδιού, ένα συναίσθημα που έχει μεταφέρει φέτος και στους συμπαίκτες του, γεμίζοντας τους με ελπίδα.

Μέχρι στιγμής έχει σκοράρει 741 πόντους. Μόνο ο Τζόρνταν έχει βάλει περισσότερους στα 25 πρώτα ματς της ομάδας σε ηλικία 32+ στην ιστορία του ΝΒΑ.

Stephen Curry has scored 741 points this season. Only Michael Jordan has scored more through his team's first 25 games at age 32 or older in NBA history. pic.twitter.com/8GhSraVqVN

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) February 10, 2021