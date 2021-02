Ο Σεθ Κάρι είναι η... γαλήνη που είχαν ανάγκη οι Σίξερς! (pics & vid)

Τα τελευταία χρόνια οι Σίξερς ξεκινούσαν με μεγάλες προσδοκίες, ωστόσο κάπου στα playoffs έχυναν τη... καρδάρα με το γάλα.

Λύγιζαν από την... πίεση και έδειχναν να τους λείπουν μερικά σημαντικά στοιχεία, όπως η ψυχραιμία, η σιγουριά και ένας παίκτης που να σουτάρει με συνέπεια, αφού ο Σίμονς δεν κάνει κάτι για να βελτιωθεί σε αυτόν τον τομέα.

Μπορεί ο Τζοέλ Εμπίντ να κάνει σεζόν MVP, αλλά την αλλαγή στην αγωνιστική συμπεριφορά και την ψυχολογία της, η Φιλαδέλφεια την οφείλει στον Σεθ Κάρι που ήρθε να ταιριάξει και να δώσει στους Σίξερς αυτό που τους έλειπε.

H ομάδα του Ρίβερς βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην 1η θέση της Ανατολής και τα σημάδια είναι πολύ ενθαρρυντικά.

Όταν κάποιος αναφέρει το όνομα Κάρι, το πρώτο πράγματα που σου έρχεται στο μυαλό είναι το Στεφ. Το δεύτερο είναι η λέξη σουτ.

Ο Σεθ Κάρι είναι άτυχος, αφού έχει μπροστά του στην ιεραρχία της οικογένειας τον Στεφ, ο οποίος είναι μια κατηγορία μόνος του και αποτελεί σύμβολο των Ουόριορς και του ΝΒΑ.

Ωστόσο και αυτός δεν σταματά να κάνει βήματα προόδου και μάλιστα σουτάρει καλύτερα από τον αδερφό του.

O Στεφ σουτάρει στην καριέρα του με 43.5%, ενώ ο Σεθ με το 44.6%. Κανείς δεν θα πρέπει να τον υποτιμά.

Όταν ο Σεθ σηκώνεται τότε είναι... λεφτά στην τράπεζα, κάτι που δείχνουν και οι φετινοί αριθμοί.

Seth Curry about to make his own club. On pace to be the first-ever member of 50/50/100:

50.3 FG%

50.7 3-PT FG%

100 FT % pic.twitter.com/5IZSsxMX4j

— SportsCenter (@SportsCenter) February 10, 2021