Μαλίκ Μπίσλεϊ: Καταδικάστηκε σε κοινωνική εργασία 120 ημερών

Όπως είναι γνωστό, ο παίκτης των Μινεσότα Τίμπεργουλβς είχε συλληφθεί τον περασμένο Οκτώβριο επειδή είχε απειλήσει με όπλο οικογένεια με παιδί ενώ είχε υπήρχε στην κατοχή και μεγάλη ποσότητα μαριχουάνας.

Ο Σαμς Σαράνια ανέφερε ότι ο Μπίσλεϊ καταδικάστηκε με 120 ημέρες κοινωνικής εργασίας ενώ απορρίφθηκαν οι κατηγορίες για τις ναρκωτικές ουσίες.

Beasley’s threat of violence charge will be reduced to misdemeanor after completion of probation. The felony drug charged was dismissed.

Beasley is in midst of a breakout NBA season, averaging 20.5 points, 5.2 rebounds and 2.5 assists. https://t.co/nD6R27xYmZ

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 9, 2021