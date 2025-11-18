Εύκολα οι Τίμπεργουλβς τους Μάβερικς, ζορίστηκαν οι Ράπτορς κόντρα στους Χόρνετς

Οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς διέλυσαν τους Μάβερικς με 26 πόντους διαφορά ενώ οι Ράπτορς χρειάστηκαν μια clutch άμυνα μέχρι να φτάσουν στη νίκη κόντρα στους Χόρνετς.

Μινεσότα Τίμπεργουλβς - Ντάλας Μάβερικς 120-96

Εύκολο έργο είχε η Μινεσότα στην εντός έδρας αναμέτρηση με το Ντάλας σημειώνοντας την 5η νίκη της στα έξι τελευταία παιχνίδια βελτιώνοντας το ρεκόρ της στο 9-5. Βέβαια οι Μάβερικς έπαιζαν χωρίς... ψηλούς καθώς ήταν εκτός οι Αντονι Ντέιβις, Ντάνιελ Γκάφορντ, Ντέρεκ Λάιβλι. Για τους νικητές ο Ναζ Ριντ σημείωσε ρεκόρ σεζόν στο σκοράρισμα έχοντας 22 πόντους και 12 ριμπάουντ ερχόμενος από τον πάγκο, ενώ ήταν «διψήφιοι» όλοι οι πενταδάτοι και δη οι Ραντλ (12π.), ΜακΝτάνιελς (15π.), Γκομπέρ (15π.), ΝτιΒιντσέντζο (14π.) και Έντουαρντς (13π.) Για τους Μαβς που βρίσκονται στο 4-11 ρεκόρ, ο Χάρντι είχε 17 πόντους, ενώ από 15 πόντους πρόσθεσαν οι Φλαγκ και Μπράντον Γουίλιαμς.

Τορόντο Ράπτορς - Σάρλοτ Χόρνετς 110-108

Δύο... τάπες στα τελευταία δευτερόλεπτα, μία από τον Μπράντον Ίνγκραμ και μία από τον Σκότι Μπαρνς, υπέγραψαν τη δύσκολη νίκη των Ράπτορς επί των Χόρνετς με 110-108. Μάλιστα ο Ίνγκραμ ήταν και εκείνος που οδήγησε την ομάδα του Καναδά στο σκοράρισμα έχοντας 27 πόντους με 3/6 τρίποντα, με τους Αρ Τζέι Μπάρετ και Σκότι Μπαρνς να ακολουθούν και να έχουν από 16 πόντους ο καθένας, την ώρα που ο Ιμάνουελ Κουίκλι «έγραψε» double double με 15 πόντους και 10 ριμπάουντ. Για τους Χόρνετς, καλύτεροι ήταν οι Κνούπελ (24π.), Μπρίτζες (22π.) και Μπολ (20π., 8ασ.)