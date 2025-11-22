Οι Σανς επέστρεψαν από την... κόλαση κόντρα στους Τίμπεργουλβς και κάλυψαν διαφορά εννιά πόντων μέσα σε 50 δευτερόλεπτα.

Ματσάρα έγινε στο Φοίνιξ, με τους Σανς να παίρνουν το θρίλερ με τους Τίμπεργουλβς χάρη στο νικητήριο καλάθι του Γκιλέσπι για το 114-113. Αλλά για να φτάσουν εκεί οι ήλιοι έκαναν μια απίθανη ανατροπή.

Οι Σανς βρέθηκαν να χάνουν με 105-113, 50 δευτερόλεπτα για το τέλος. Όμως δεν τα παράτησαν και ένα σερί 9-0 πανηγύρισαν. Ένα δίποντο του Ο΄Νίλ και πέντε σερί πόντοι του Γκούντγουιν έκαναν το 112-113 στα 21''.

Ο Έντουαρντς κέρδισε φάουλ στα 13 δευτερόλεπτα, αλλά αστόχησε και στις δύο βολές. Και εκεί ήρθε ο Γκιλέσπι για να πάρει την ευθύνη και να ολοκληρώσει μια σπουδάια ανατροπή για τους Σανς. Σε ένα ματς που ο Έντουαρντς σταμάτησε στους 41 πόντους, αλλά ήταν παράλληλα και μοιραίος με τις δύο χαμένες βολές.

Απολαύστε τι έγινε