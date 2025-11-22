Σανς - Τίμπεργουλβς: Έγινε το απίθανο, το Φοίνιξ έχανε με 105-113 στα 50'' πριν από τη λήξη και νίκησε 114-113!
Ματσάρα έγινε στο Φοίνιξ, με τους Σανς να παίρνουν το θρίλερ με τους Τίμπεργουλβς χάρη στο νικητήριο καλάθι του Γκιλέσπι για το 114-113. Αλλά για να φτάσουν εκεί οι ήλιοι έκαναν μια απίθανη ανατροπή.
Οι Σανς βρέθηκαν να χάνουν με 105-113, 50 δευτερόλεπτα για το τέλος. Όμως δεν τα παράτησαν και ένα σερί 9-0 πανηγύρισαν. Ένα δίποντο του Ο΄Νίλ και πέντε σερί πόντοι του Γκούντγουιν έκαναν το 112-113 στα 21''.
Ο Έντουαρντς κέρδισε φάουλ στα 13 δευτερόλεπτα, αλλά αστόχησε και στις δύο βολές. Και εκεί ήρθε ο Γκιλέσπι για να πάρει την ευθύνη και να ολοκληρώσει μια σπουδάια ανατροπή για τους Σανς. Σε ένα ματς που ο Έντουαρντς σταμάτησε στους 41 πόντους, αλλά ήταν παράλληλα και μοιραίος με τις δύο χαμένες βολές.
Απολαύστε τι έγινε
