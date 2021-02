Κόμπι Μπράιαντ: Οι 61 πόντοι στους Νικς και η αφιέρωση στον Σπάικ Λι! (pics)

Για όλα φταίει ο Σπάικ Λι! Παλιότερα τον είχε «κατηγορήσει» ο Ρέτζι Μίλερ. Πώς η συμπεριφορά του στο γήπεδο, δίνει κίνητρο σε έναν παίκτη. Ο Λι το έκανε και με τον Κόμπι Μπράιαντ. Δεν μπορούσε να κρατήσει το στόμα του κλειστό! Και την πλήρωσαν οι Νικς. Με 61 πόντους από τον Κόμπι.

Ό Αμερικανός σκηνοθέτης δεν έφυγε με άδεια τα χέρια. Ο Κόμπι πήρε το φύλλο αγώνα από τη νίκη των Λέικερς (126-117) και έγραψε μια αφιέρωση στον Σπάικ Λι. «Στον Σπάικ Λι, είσαι ο καλύτερος», έγραφε η αφιέρωση. Με τον Κόμπι να συμπληρώνει: «Σπάικ εσύ φταις γι΄αυτή τη μ@λ@κί@».

Οι 61 πόντοι του Κόμπι ήρθαν στις 2/2/2009 και είναι ακόμη και σήμερα οι περισσότερο που έχει πετύχει ένας παίκτης στη θρυλική έδρα των Νικς.

After dropping 61 points in MSG, Kobe signed the stat sheet and handed it to Spike Lee.

"You are the best. P.S Spike this sh-t was your fault." pic.twitter.com/CklEfzcyY6

— BasketballNews.com (@basketbllnews) February 8, 2021