ΝΒΑ: Έβαλε όριο ατόμων στην παρακολούθηση του SuperBowl! (pic)

Το αποψινό Super Bowl θα μονοπωλεί το αθλητικό τηλεοπτικό πρόγραμμα. Γι' αυτό τον λόγο, τα ματς του ΝΒΑ θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Όλοι θέλουν να παρακολουθήσουν την κόντρα Μπρέιντι - Μαχόουμς! Γι αυτό το ΝΒΑ ενημέρωσε τις 30 ομάδες του ότι η παρακολούθηση του αγώνα στο δρόμο απαγορεύεται! Και αν κάποιοι θελήσουν να τον δουν στο σπίτι τους το επιτρεπόμενο όριο ατόμων αφορά μόνο την οικογένειά τους, ενώ αν το δουν σε άλλο σπίτι, οι παρευρισκόμενοι θα πρέπει να μην ξεπερνούν τους τέσσερις!

