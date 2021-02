Εμπίντ: Ισοφάρισε ρεκόρ 39ετίας στους Σίξερς! (pic)

Ο Καμερουνέζος σέντερ είχε 37 πόντους στο σύνολο, εκ των οποίων του 25 στην δεύτερη περίοδο του αγώνα.

Αυτή η επίδοση ισοδυναμεί με ρεκόρ στην ιστορία των Φιλαντέλφεια 76ers! Για την ακρίβεια ο Εμπίντ ισοφάρισε τους 25 πόντους του Άντριου Τόνεϊ σε παιχνίδι κόντρα στους Μπόστον Σέλτικς το 1982!

Joel Embiid's 25 points in the 2nd quarter last night are tied for the most in a regular-season quarter in 76ers history.

Andrew Toney had 25 in the 4th quarter against the Celtics in 1982. pic.twitter.com/qQmMvh6Xdl

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) February 5, 2021