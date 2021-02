ΛεΜπρόν: «Έπιασε» τον Κιντ στα triple double μετά τα 35! (pic)

Εντυπωσιακά πράγματα κάνει ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο οποίος κόντρα στους Νάγκετς ξεπέρασε τον Τσάμπερλεϊν και ανέβηκε τρίτος στη λίστα με τα περισσότερα καλάθια στην ιστορία.

Βέβαια ο Βασιλιάς πέτυχε triple double και έφτασε τα 8 τη φετινή σεζόν.

Έτσι ισοφάρισε τον Τζέισον Κιντ για τις φορές που ήταν τριπλός μέσα σε μια χρονιά, ενώ έχει κλείσει τα 35 του χρόνια

According to @EliasSports LeBron James recorded his 8th triple-double after turning 35 years old.

That matches Jason Kidd for the most all-time. pic.twitter.com/No8f5OFIF4

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) February 5, 2021