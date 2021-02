Φοξ: «Ηλίθιο να κάνουμε ένα All Star Game με μάσκες» (pic)

Δεν είναι σίγουρο αν ο Ντ' Άαρον Φοξ θα βρίσκεται στην Ατλάντα για το All Star Game, το οποίο θα διεξαχθεί οριστικά στις 7 Μαρτίου, όμως θέλησε να εκφράσει την άποψή του για την απόφαση του ΝΒΑ και της Ένωσης Παικτών. «Θα είμαι ωμός, νομίζω ότι είναι ηλίθιο. Αν είναι να φοράμε μάσκες όπως κάνουμε σε ένα κανονικό παιχνίδι, ποιος είναι ο λόγος να φέρουμε πίσω ξανά το All Star Game;», ήταν τα λόγια του γκαρντ των Σακραμέντο Κινγκς.

DeAaron Fox on having an All-Star game this season: “I’ll be brutally honest - I think it’s stupid. If we have to wear masks and do all this for a regular game, what’s the point of bringing the ASG back?”

