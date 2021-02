Οριστικό: Στην Ατλάντα στις 7 Μαρτίου το All Star Game (pic)

Όπως ανέφερε και ο Σαμς Τσαράνια στο «The Athletic», το ΝΒΑ ήρθε σε συμφωνία με την Ένωση Παικτών προκειμένου να διεξαχθεί κανονικά All Star Game!

Συγκεκριμένα δεν θα υπάρχει εορταστικό τριήμερο όπως συνήθως, αλλά τόσο το ματς μεταξύ Ανατολής-Δύσης, όσο και οι διαγωνισμοί θα διεξαχθούν την ίδια μέρα και δη στις 7 Μαρτίου.

Εντός των επόμενων ημερών αναμένονται και οι λεπτομέρειες.

The NBA and NBPA have agreed to host the All-Star Game on March 7 in Atlanta, sources tell @TheAthletic @Stadium. Sides are finalizing details of the plan as soon as Thursday.

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 4, 2021