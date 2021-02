Αντετοκούνμπο: «Εγώ θέλω να είμαι επιθετικός, αλλά θα υπάρχουν ματς που αυτό δεν θα γίνεται!» (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναγκάστηκε να αλλάξει όσα κάνει συνήθως στο παρκέ, γιατί οι Μπακς χρειάζονταν κάτι άλλο και μίλησε για όσα έγιναν στην νίκη επί των Πέισερς.

O Έλληνας σταρ είχε 21 πόντους, κατέβασε 14 ριμπάουντ και μοίρασε και 10 ασίστ, ενώ δεν πήρε κανένα τρίποντο.

«Προσπαθώ να παίζω με τον σωστό τρόπο. Να βρίσκω τους συμπαίκτες μου στην σωστή θέση. Πρέπει να παίζεις με ότι σου δίνει η άμυνα και με ότι χρειάζεται η ομάδα. Αυτό κάνω τώρα. Θα υπάρξουν μέρες που θα πρέπει να είμαι έξτρα επιθετικός, όπως μου αρέσει, αλλά τώρα κάνω όσα χρειάζεται η ομάδα. Βάζω και τους άλλους στο παιχνίδι.

Δεν είμαι προπονητής, δεν είμαι GM. Για εμένα είναι σημαντικό να παίρνω την σωστή απόφαση. Υπάρχουν πολλά παιχνίδια που δημιουργήσαμε και πήραμε τα ίδια σουτ, αλλά δεν μπήκαν. Ως παίκτης πρέπει να είμαι αφοσιωμένος στην διαδικασία. Η διαδικασία είναι να κάνεις την σωστή πάσα και να δημιουργείς ανοιχτά σουτ. Αν θα πάει μέσα είναι στους Θεούς του μπάσκετ. Όσο δημιουργούμε καλές συνήθειες, καλά σουτ ξανά και ξανά, θα είμαστε σε καλό μέρος.

Θα υπάρχουν παιχνίδια, όπως το σημερινό, που θα έχουμε παίκτες αμαρκάριστους και πρέπει να κάνει το καλύτερο play. Ως Γιάννης, μπαίνοντας στο παιχνίδι, θέλω να πηγαίνω μέχρι τέλους, θέλω να είμαι επιθετικός, θέλω να καρφώσω πάνω από κάποιον , θέλω να σουτάρω πολλά τρίποντα, αλλά θα υπάρχουν μέρες και παιχνίδια, που αυτό δεν θα είναι εκεί. Ο καθένας θέλει το καλύτερο για τον εαυτό του.

Στα καλύτερα μου είμαι, όταν είμαι επιθετικός, αλλά θα υπάρχουν παιχνίδια που αυτό δεν θα γίνεται. Η ομάδα σήμερα δεν χρειαζόταν αυτό. Χρειαζόταν να είμαι ο ενδιάμεσος. Να κάνω την σωστή πάσα. Αυτό είναι το μπάσκετ. Αλλά αγαπώ να μπαίνω και να κάνω αυτό που κάνω. Στο τέλος πρέπει να κερδίσουμε παιχνίδια και σήμερα για να γίνει αυτό έπρεπε να κάνω ότι έκανα. Στο επόμενο μπορεί να χρειάζεται να μπλοκάρω 5 σουτ, να κάνω σκρινς. Είμαι παίκτης, διαβάζω το παιχνίδι, αφήνω τα ένστικτα μου να παίζουν ρόλο και όσο το κάνω αυτό νομίζω είμαι καλά».

“Today, in order for us to win the game, my team needed me to do what I did today: find the right guy and be a facilitator.” pic.twitter.com/4vUOqChY80

