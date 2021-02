Πολ Τζορτζ: «Ήταν ασέβεια που σούταρα μόνο μία βολή» (vid)

Στον αγώνα που έγινε στο Μπρούκλιν, οι Νετς επικράτησαν της ομάδας από το Λος Άντζελες με 124-120 και ο Πολ Τζορτζ είχε παράπονα από τους διαιτητές.

«Ήταν ασέβεια που σούταρα μόλις μία βολή. Όμως θα το αφήσω εκεί...» ανέφερε ο σούπερ σταρ των Κλίπερς ο οποίος είχε 26 πόντους με 11/24 εντός παιδιάς και 1/1 βολή.

«Να έχω δημιουργήσει τόσες επαφές και να πηγαίνω στη γραμμή των ελευθέρων βολών μόνο μία φορά;» αναρωτιόταν ο Τζορτζ.

"I absolutely think it was disrespectful I had one free throw attempt today. The amount of plays I initiated or created contact, and to get sent to the line one time. Definitely plays I'm gonna have sent in."



