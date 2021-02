ΒανΒλιτ: Ξεπέρασε τον Μαλόουν, έγινε ο πρώτος undrafted παίκτης με 54 πόντους! (pic)

Ο ΒανΒλιτ κόντρα στους Μάτζικ κατάφερε να γράψει ιστορία και μάλιστα να το κάνει με εντυπωσιακό τρόπο. Ο άσος των Ράπτορς σκόραρε 54 πόντους, ήταν πραγματικά ασταμάτητος και φυσικά σύνδεσε το όνομα του με μια σπουδαία βραδιά.

Κατάφερε και έγινε ο πρώτος undrafted παίκτης της ιστορίας που καταφέρνει και βάζει τόσους πόντους, ξεπερνώντας τον Μόουσες Μαλόουν που είχε 53 το μακρινό 1982.

Fred VanVleet finished with 54 points tonight in a win vs the Magic & set the record for most points by an undrafted player in the common draft era (since 1966). He surpassed Moses Malone, who had 53 in 1982. h/t @EliasSports pic.twitter.com/antMUk2z0w

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) February 3, 2021