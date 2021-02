Τα 50 triple double έφτασε ο Χάρντεν και έγινε ο 8ος που το καταφέρνει (vid&pic)

Σε ένα εξαιρετικά μικρό και γεμάτο σπουδαίους μπασκετμπολίστες κλαμπ μπήκε ο Τζέιμς Χάρντεν με το triple double που πέτυχε στη νίκη των Νετς επί των Κλίπερς με 124-120. Ο «Μούσιας» στο ματς αυτό είχε 23 πόντους, 11 ριμπάουντ και 14 ασίστ και έφτασε τα 50 triple double στην μεγάλη του καριέρα. Έναν αριθμό που μέχρι τώρα έχουν φτάσει και ξεπεράσει εκτός του Χάρντεν, μόλις άλλοι 7 παίκτες.

Πρώτος από όλους είναι ο Όσκαρ Ρόμπερτσον με 181, ακολουθεί ο Ράσελ Ουέστμπρουκ με 151, ο Μάτζικ Τζόνσον έχει 138, ο Τζέισον Κιντ 107, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς 95, ο Ουίλτ Τσάμπερλεϊν 73 και ο Λάρι Μπερντ 59΄.

With his triple-double tonight, James Harden becomes the 8th player in NBA history to reach 50 career triple-doubles. He joins Oscar Robertson (181), Russell Westbrook (151), Magic Johnson (138), Jason Kidd (107), LeBron James (95), Wilt Chamberlain (78), and Larry Bird (59). pic.twitter.com/3ZmPIdYbJv

— NBA History (@NBAHistory) February 3, 2021