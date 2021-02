Ανταλλαγή Χάρντεν: Οι Ρόκετς έχουν το καλύτερο αμυντικό rating στο ΝΒΑ και οι Νετς το χειρότερο! (pic)

Since the James Harden trade: The Houston Rockets are 6-3 and have the BEST defensive rating in the league. The Brooklyn Nets are 6-3 and have the WORST defensive rating in the league. (h/t StatMuse)

