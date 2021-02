Νετς: Μόνο με την επίθεση μπορείς να πάρεις τίτλο στο ΝΒΑ; (poll)

The Brooklyn Nets’ scoring output over their past 8 games: 125 pts 135 pts 113 pts 128 pts 98 pts 132 pts 147 pts 146 pts But they've also given up 140+ points 3 times already!

Δημοσιεύτηκε από Basketball Forever στις Κυριακή, 31 Ιανουαρίου 2021