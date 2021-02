Γιόκιτς: Σεζόν που δεν έχει γίνει ξανά στην ιστορία του ΝΒΑ! (pic)

Ο Νίκολα Γιόκιτς κάνει μία χρονιά, δίχως καμία υπερβολή, εμβέλειας MVP. Αυτή τη στιγμή και ενώ βρισκόμαστε στο όριο των 20 αγώνων, ο Σέρβος είναι δεύτερος σκόρερ (535 πόντους), 4ος ριμπάουντερ (235), τρίτος στις ασίστ (171) και 2ος στα κλεψίματα (35)! Κανείς αθλητής στην ιστορία του ΝΒΑ δεν έχει τελειώσει μία σεζόν, όντας στο Top-5 των βασικών κατηγοριών.

Λέτε να καταφέρει ο σέντερ των Ντένβερ Νάγκετς;

Nikola Jokic's totals and ranks this season:

535 PTS (2nd)

235 REB (4th)

171 AST (3rd)

35 STL (2nd-T)

No player in NBA history has finished a season ranked in the top five in total points, rebounds, assists, and steals. pic.twitter.com/WbY11j4M6C

— Justin Kubatko (@jkubatko) February 1, 2021