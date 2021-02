Νικς: Στη G-League με δική του απαίτηση ο Ντένις Σμιθ Τζούνιορ! (pic)

Η τρίτη επιλογή στις θέσεις των γκαρντ, μείωσε τον χρόνο συμμετοχής του Ντένις Σμιθ Τζούνιορ, ο οποίος μέσα σε δύο σεζόν έπεσε απ' τους 14.7 πόντους το 2018-2019, στους 5.5 πόντους τη σεζόν 2019-2020 και στους 3 φέτος. Ο ίδιος αιτήθηκε να αποτελέσει μέλος της ομάδας των Γουίτσεστερ Νικς (της θυγατρικής της ομάδας της Νέας Υόρκης), έτσι ώστε να περάσει αρκετό χρόνο στο παρκέ της «φούσκας» του Ορλάντο. Εκεί όπου θα γίνει το φετινό πρωτάθλημα της G-League.

Dennis Smith Jr. will play in the NBA G-League bubble after making a request to the Knicks.

Self-awareness to set himself up for better opportunities rather than playing in just 3 GP this season pic.twitter.com/vHLOjKZFK7

— NBA Buzz (@OfficialNBABuzz) February 1, 2021