Μπακς - Μπλέιζερς 134-106: Τρίποντη «καταιγίδα» η παρέα του Γιάννη! (vid)

Εντυπωσιακοί ήταν οι Μπακς κόντρα στους Μπλέιζερς. Τα ελάφια που έκαναν... θραύση στα τρίποντα (ειδικά στο πρώτο ημίχρονο) και τελείωσαν με 21/42, επικράτησαν εύκολα με 134-106. Με αυτόν τον τρόπο επέστρεψαν στα θετικά αποτελέσματα, αφού μετρούσαν 2 σερί ήττες.

Το Μιλγουόκι ανέβηκε στο 12-8, ενώ στο 10-9 έπεσε το Πόρτλαντ

Ο Γιάννης που μπήκε εξαιρετικά στο ματς, είχε 18 πόντους, 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ σε 26 λεπτά, ξεκουράστηκε όταν το ματς είχε κριθεί.

Ο Χόλιντεϊ είχε 22 πόντους, 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ 17 με 9 ασίστ πρόσθεσε ο Μίντλετον. Ο Πόρτις μέτρησε 21 με 8 ριμπάουντ, ενώ ο Θανάσης που αγωνίστηκε 4 λεπτά, είχε 2 πόντους, 6 ριμπάουντ και 1 μπλοκ.

Στον αντίποδα 30 πόντους είχε ο Λιτλ, ενώ ο Λίλαρντ έμεινε χαμηλά στους 17 πόντους και τις 7 ασίστ.

Οι Μπλέιζερς σούταραν με 15/42 τρίποντα.

How did he get up there?! pic.twitter.com/D4UT64mosv

— Milwaukee Bucks (@Bucks) February 2, 2021