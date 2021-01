Νετς: Απέκτησαν τον Ιμάν Σάμπερτ (pic)

Σε κάθε ομάδα που αγωνίστηκε, ο Ιμάν Σάμπερτ (πρωταθλητής με τους Καβαλίερς το 2016) πρόσφερε ενίσχυση στο αμυντικό κομμάτι. Εκεί ποντάρουν και οι Μπρούκλιν Νετς του Στιβ Νας με την επιστροφή του Σάμπερτ στην ομάδα. Στην τελευταία σεζόν αγωνίστηκε με τη φανέλα των Νετς σε 13 αγώνες, έχοντας 4.2 πόντους, 2.6 ριμπάουντ και 0.9 ασίστ.

OFFICIAL The Nets have signed free-agent guard Iman Shumpert!

▪️▫️ Welcome back to BK, @imanshumpert ▫️▪️ pic.twitter.com/hlyqRdWK23

— Brooklyn Nets (@BrooklynNets) January 31, 2021