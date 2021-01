Εντυπωσιακά πράγματα συνεχίζει να κάνει ο Ζάιον.

Ο ηγέτης των Πέλικανς σουτάρει με 58.5% εντός πεδιάς στα πρώτα 40 ματς της καριέρας του.

Αυτό είναι το κορυφαίο ποσοστό στην ιστορία του ΝΒΑ σχετικά με τα πρώτα 40 ματς οποιουδήποτε παίκτη.

Zion Williamson has shot 58.5% through 40 career games.

According to @EliasSports that's the highest FG pct by any player in NBA history in their first 40 games (min. 500 FGA). pic.twitter.com/vCSMtcPuTs

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) January 30, 2021