Ο Λόνζο Μπολ έκανε ρεκόρ καριέρας με 7 τρίποντα κόντρα στους Μπακς! (vid)

Οι Μπακς έχουν αποφασίσει να πορευτούν με έναν συγκεκριμένο τρόπο και οι ομάδες του ΝΒΑ, σπάνε τα ρεκόρ τριπόντων τους εναντίον τους. Ο Λόνζο Μπολ δεν έχασε την ευκαιρία και έκανε ρεκόρ κόντρα στα «Ελάφια».

Ευστόχησε σε 7 τρίποντα και είχε συνολικά 27 πόντους και 8 ασίστ, δείχνοντας ότι εκμεταλλεύτηκε ότι του έδωσε η άμυνα. Πάντως, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ρωτήθηκε γι' αυτό και σχολίασε πως αν οι αντίπαλοι πρέπει να κάνουν ρεκόρ για τους κερδίσουν, τότε η ομάδα του θα ζήσει με αυτό.

Lonzo Ball had 27 PTS & 8 AST with a career-high seven 3’s pic.twitter.com/vIztVGra8z

— Bleacher Report (@BleacherReport) January 30, 2021