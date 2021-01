Αντετοκούνμπο: «Αν οι ομάδες πρέπει να κάνουν ρεκόρ στα τρίποντα για να μας κερδίσουν, θα ζήσουμε με αυτό!» (vid)

Οι Μπακς πάλεψαν αλλά δεν τα κατάφεραν κόντρα στους Πέλικανς, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να μιλά για την προσπάθεια της ομάδας του. Ο Έλληνας σταρ σχολίασε και μια κουβέντα που είχε με τον προπονητή του, ενώ απάντησε και στην ερώτηση, για τα τρίποντα που δέχονται τα «Ελάφια».

«Αν είναι να χάσεις ένα παιχνίδι, πρέπει να το χάσεις με τον σωστό τρόπο. Πρέπει να παίξεις μπάσκετ με τον σωστό τρόπο. Εμείς έπρεπε να φτάσουμε στους 20 πόντους την διαφορά, μετά να πάμε στους 15, μετά στους 10, αυτό το σκεπτικό έχουμε. Δούλεψε. Μειώσαμε την διαφορά. Δεν έπαιζαν τόσο καλά.

Μου άρεσε ο τρόπος που βγήκαμε στο δεύτερο μισό. Βγήκαμε νευριασμένοι, πεινασμένοι, αλλά πρέπει να το κάνουμε περισσότερο χρόνο στο παιχνίδι. Δεν γίνεται να είμαστε πίσω με 20. Πρέπει για περισσότερο χρόνο να είμαστε η ομάδα του δεύτερου μισού.

Είχαμε μια καλή κουβέντα με τον Μπαντ σε ένα από τα time out, με έβγαλε νωρίς, τον ρώτησα γιατί το έκανε αυτό, μου εξήγησε και όταν επέστρεψα αυτό προσπάθησα να κάνω. Ήθελε περισσότερα από εμένα και είχε 100% δίκιο.

Αν μπαίνεις σε μια σεζόν και λες θα παίξω τόσα παιχνίδια, θα χάσεις, 25, 30, 35 παιχνίδια και η άλλη ομάδα θα κάνει ρεκόρ στα τρίποντα θα ζήσεις με αυτό; Εγώ θα ζήσω με αυτό. Αν κάθε φορά που μια ομάδα μας κερδίζει κάνει ρεκόρ στα τρίποντα , έβαλαν 21, πρέπει να ζήσεις με αυτό. Πρέπει να παίξουν το καλύτερο τους μπάσκετ, να σπάσουν το ρεκόρ τους, για να σε κερδίσουν . Και το έκαναν. Πρέπει να ζήσεις με αυτό.

Μερικές φορές προσπαθείς να κάνεις το σωστό και χάνεις τον εαυτό σου. Αυτή ήταν η στιγμή που με έβγαλε ο κόουτς. Πρέπει να είμαι ο εαυτός μου, σέβομαι τον προπονητή, αν είμαι κακός, το λέω και το έχω πει και στον προπονητή αν δεν είμαι καλός βγάλε με. Είναι υγιές. Είναι καλό. Στο τέλος της ημέρας είμαστε καλή ομάδα και το δείξαμε στο δεύτερο μισό. Δεν τα παρατήσαμε»

“At the end of the day, we are a good team. We showed that in the second half.” pic.twitter.com/wGLHHrvNq3

— Milwaukee Bucks (@Bucks) January 30, 2021