Χιτ: Ο Μπάτλερ επιστρέφει αυτή την εβδομάδα (pic)

Πέρσι ήταν βασικό κομμάτι της πορείας του Μαϊάμι. Φέτος, ο Τζίμι Μπάτλερ έχει αγωνιστεί σε μόλις 6 αγώνες. Κάτι οι τραυματισμοί, κάτι το πρωτόκολλο για την covid-19. Το τελευταίο εμποδίζει την επιστροφή του, αφού ο Μπάτλερ πρέπει να συμπληρώσει τον απαιτούμενο αριθμό αρνητικών τεστ, προτού επιστρέψει.

Ο Μπάτλερ ίσως προλάβει το αποψινό, δεύτερο, ματς απέναντι τους Νετς (26/1, 02:30), αλλιώς αναμένεται να αγωνιστεί στο ματς της Τετάρτης κόντρα στους Ντένβερ Νάγκετς (28/1, 02:30). Στην ίδια αναμονή με τον Μπάτλερ βρίσκεται και ο Έιβερι Μπράντλεϊ.

#Heat’s Avery Bradley poised for return from COVID-19; Jimmy Butler getting closer https://t.co/rUwCiLIExr pic.twitter.com/g5DI9wFLbK

— Sun Sentinel Sports (@Sentinel_Sports) January 25, 2021