Οι Μπακς επέστρεψαν στις νίκες απέναντι στους Χοκς. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε μια γεμάτη παρουσία, όπου σε 36' πέτυχε 27 πόντους, 14 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ είχε κι ένα μπλοκ.

Δείτε τις καλύτερές του στιγμές από το ματς:

The MVP with a near triple-double:

27 PTS | 14 REB | 8 AST pic.twitter.com/m1t2ff8BeB

— Milwaukee Bucks (@Bucks) January 25, 2021