Ουίζαρντς: Υπέγραψαν τον Αλεξ Λεν (pic)

Μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Τόμας Μπράιαντ, οι Ουίζαρντς έψαχναν έναν παίκτη για τη ρακέτα.

Ο Άλεξ Λεν έμεινε ελεύθερος μετά από εφτά ματς με τους Ράπτορς, αλλά βρήκε σε σύντομο διάστημα νέο συμβόλαιο αφού μετακόμισε στην Ουάσινγκτον.

Free agent center Alex Len has agreed to a one-year deal with the Washington Wizards, sources tell @TheAthletic @Stadium. After clearing waivers, Len had multiple suitors and chose opportunity with Wizards, who needed depth in frontcourt.

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 22, 2021