Ο κορονοϊός δεν έχει αφήσει σε ησυχία το ΝΒΑ το οποίο σχεδόν καθημερινά βλέπει και ένα παιχνίδι να αναβάλλεται.

Οι Γκρίζλις είναι μία από τις ομάδες με τη μεγαλύτερη ταλαιπωρία από την πανδημία και έτσι η Λίγκα ανέβαλλε τα τρία επόμενα παιχνίδια τους.

Η ομάδα του Μέμφις στο πρόγραμμα είχε να παίξει με τους Μπλέιζερς (δύο αγώνες) και τους Κινγκς.

Memphis Grizzlies' next three games are postponed, league says.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 21, 2021