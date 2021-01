Καπέλα: Στην... εξίσωση με Σακίλ και Ολάζουον! (pic & vid)

Φοβερός ήταν ο Καπέλα στη νίκη των Χοκς επί των Πίστονς.

Ο σέντερ των γερακιών έγινε ο 5ος παίκτης την τελευταία 35ετία με 25+ πόντους, 25+ ριμπάουντ και 5+ μπλοκ σε ένα ματς.

Οι άλλοι είναι θρύλοι, δηλαδή Σακίλ Ο'Νίλ, Χακίμ Ολάζουον, Πάτρικ Γιούιν και Ντικέμπε Μουτόμπο.

Over the last 35 seasons... Clint Capela is the 5th player with 25 points, 25 rebounds and 5 blocks in a game, joining Shaquille O'Neal, Dikembe Mutombo, Patrick Ewing and Hakeem Olajuwon (2x). pic.twitter.com/sd2hEwQQxT

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) January 21, 2021