Νάγκετς – Θάντερ: Ασίστ κάτω από τα πόδια ο Καμπάτσο και καλάθι ο Μόρις (vid)

Δεν είναι λίγοι αυτοί που έλεγαν πως ο Φακούντο Καμπάτσο θα μπορεί να κάνει και στο NBA την διαφορά ή τουλάχιστον θα προσφέρει θέαμα με τις ασίστ του. Ο Αργεντίνος έδειξε κόντρα στους Θάντερ τι μπορεί να κάνει, βρίσκοντας τον συμπαίκτη του Μόντε Μόρις με ασίστ κάτω από τα πόδια δίνοντάς του την ευκαιρία να πετύχει δύο εύκολους πόντους.

Eyes in the back of his head... Campazzo between the legs to Morris in transition!

DEN leads OKC in Q2 on NBA LP pic.twitter.com/itf85AAU0V

— NBA (@NBA) January 20, 2021