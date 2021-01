Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Καϊρί Ίρβινγκ δίνει απλόχερα. Για κάθε ασυναρτησία του, υπάρχει μία φιλανθρωπία. Για κάθε φορά που μοιάζει χαμένος στο γήπεδο, βρίσκεται συγκεντρωμένος κοντά στην κοινότητά του. Ο γκαρντ των Μπρούκλιν Νετς, σύμφωνα με τον παλαίμαχο παίκτη του ΝΒΑ και πλέον ακτιβιστή, Στίβεν Τζάκσον αγόρασε ένα σπίτι για την οικογένεια του Τζορτζ Φλόιντ! Του ανθρώπου που δολοφονήθηκε από αστυνομικούς στη Μινεσότα και ξεσήκωσε το κίνημα κατά του ρατσισμού.

Για τον Ίρβινγκ δεν είναι η πρώτη φορά που δίνει. Την ημέρα των Ευχαριστιών είχα βγει στην πόλη του Μπρούκλιν και μοίραζε φαγητό στους κατοίκους. Ενώ πριν από μερικές εβδομάδες έγινε γνωστό πως πλήρωσε τα δίδακτρα φοιτητών στο πανεπιστήμιο του Λίνκολν.

Τον Ιούλιο του 2020 ο Ίρβινγκ είχε δώσει $1,5 εκατομμύριο σε αθλήτριες του WNBA που επέλεξαν να μην ανανεώσουν τα συμβόλαιά τους, ενώ δώρισε $323.000 στον οργανισμό «Feeding America» και άλλες $200.000 στην τράπεζα τροφίμων της Νέας Υόρκης.

Stephen Jackson reveals that Kyrie Irving recently purchased a home as a gift for George Floyd’s family.

