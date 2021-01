Ίρβινγκ: Πλήρωσε τα δίδακτρα 9 μαθητών στο Πανεπιστήμιο του Λίνκολν! (pic)

Ο Καϊρί Ίρβινγκ ζήτησε να κριθεί για τις πράξεις του. Αυτές ξεπερνούν τα πεπραγμένα στο παρκέ. Το τέλος του 2020 βρήκε τον γκαρντ των Μπρούκλιν Νετς να βάζει σε εφαρμογή του πλάνο των «11 ημερών». Ο αριθμός επιλέχθηκε επειδή είναι αυτός που φοράει στην καριέρα του. Και σε αυτό το διάστημα των 11 ημερών, ο Ίρβινγκ προσπαθεί να βοηθήσει συνανθρώπους του.

Όπως οι 9 φοιτητές του Πανεπιστημίου Λίνκολν, οι οποίοι είδανε τα δίδακτρά τους να αποπληρώνονται από τον πρωταθλητή με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς το 2016.

Τον Ιούλιου του 2020 ο Ίρβινγκ είχε δώσει $1,5 εκατομμύριο σε αθλήτριες του WNBA που επέλεξαν να μην ανανεώσουν τα συμβόλαιά τους, ενώ δώρισε $323.000 στον οργανισμό «Feeding America» και άλλες $200.000 στην τράπεζα τροφίμων της Νέας Υόρκης.

Brooklyn Nets guard Kyrie Irving paid off the college tuition of nine students from an HBCU (Lincoln University) on Dec. 10 as part of his foundation’s 11 days of giving in December.

— Shams Charania (@ShamsCharania) December 31, 2020