Η τετραπλή ανταλλαγή για χάρη του Τζέιμς Χάρντεν ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Και το επόμενο βήμα ήταν αυτό που όλοι αναζητούσαν. Πότε θα παίξει για πρώτη φορά με τους Νετς ο Χάρντεν; Η απάντηση είναι άμεση. Σε λίγες ώρες! Αφού το νέο απόκτημα της ομάδας του Στιβ Νας πρόκειται να φορέσει για πρώτη φορά τη φανέλα με τον αριθμό 13 απέναντι στο Ορλάντο. Με το τζάμπολ να είναι προγραμματισμένο για τη μία μετά τα ξημερώματα της Κυριακής (17/1, 01:00).

Harden’s availability follows the official completion of the four-team trade that has at last landed Caris LeVert (plus some extra cash from the Nets) in Indiana while routing Victor Oladipo to Houston https://t.co/ROzxfd2maP

— Marc Stein (@TheSteinLine) January 16, 2021