Χάρντεν για τους Ρόκετς: «Θα σας χρωστάω πάντα» (pic)

Το μήνυμα που επέλεξε να αφήσει ο Τζέιμς Χάρντεν είχε μόνο καλά λόγια. Μολονότι η αποχώρησή του από τους Χιούστον Ρόκετς προκάλεσε... γκρίνια και δυσαρέσκεια. «Αυτός ο οργανισμός, αυτή η πόλη, μου έδωσαν παραπάνω από όσα μπορούσα να ζητήσω. Και ακόμη περισσότερα. Πριν τους τίτλους του πρώτου σκόρερ, πριν το βραβείο MVP πιστέψατε σε εμένα. Γι' αυτό θα σας χρωστάω πάντα», αναφέρει μεταξύ άλλων ο Χάρντεν.

Και προσθέτει: «Έδωσα το μυαλό, την ψυχή και το σώμα μου για να φέρω δόξα σε αυτή την πόλη. Δεν εκπλήρωσα τις προσδοκίες και γι' αυτό θα σας χρωστάω για πάντα. Θα πούμε αντίο, μόνο όταν ξεχρεώσω όσα οφείλω».

