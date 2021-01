ΛαΜέλο Μπολ: Ισοφάρισε ρεκόρ σε ασίστ και θέλει να το σπάσει (pic)

Ο νεαρός Μπολ που έχει ξεκινήσει δυνατά την σεζόν έχει μοιράσει τουλάχιστον 5 ασίστ, ερχόμενος από τον πάγκο σε 11 συνεχόμενα παιχνίδια. Με αυτόν τον τρόπο ισοφάρισε το ρεκόρ, των τελευταίων 10 χρόνων.

Ο Χόλιντεϊ είχε κάνει κάτι αντίστοιχο το 2016, είχε 11 συνεχόμενα παιχνίδια και αν ο νεαρός ρούκι, μοιράσει ακόμα μια φορά 5+ ασίστ θα μείνει μόνος πρώτος.

LaMelo Ball has recorded at least 5 assists off the bench in 11 straight games. That is tied for the longest streak by any player over the last 10 seasons.

Jrue Holiday also had 5+ assists off the bench in 11 straight games in 2016. pic.twitter.com/3inUVyQW1w

